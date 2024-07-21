Российские истребили перехватили американские бомбардировщики над Баренцевым морем

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приблизились к государственной границе над Баренцевым морем.

— Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, — отметили в пресс-службе Минобороны страны.

Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, добавили в военном ведомстве.

Недавно стало известно, что военнослужащие, которые собьют американские истребители F-15 и F-16, получат от компании «ФОРЭС» денежное вознаграждение в размере 15 миллионов рублей.

Елизавета Пуншева