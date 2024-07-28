В Татарстане на закупку реабилитационных тренажеров потратят 4 млн рублей
Отделение фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану закупит тренажеры для реабилитационной тренировки верхних и нижних конечностей. На эти цели выделят 4 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».
Фонд закупит следующие реабилитационные аппараты:
- тренажер для активно-пассивной механотерапии для разработки нижних и верхних конечностей;
- аппарат для активно-пассивной механотерапии для разработки нижних конечностей, профилактики развития контрактур;
- тренажер с электрическим приводом для реабилитационной тренировки функций нижних конечностей;
- тренажер с электроприводом для реабилитационной тренировки функций верхних и нижних конечностей;
- устройство для тренировки опорно-двигательного аппарата;
- тренажер-имитатор ходьбы.
Тренажеры не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, а материалы, из которых они изготовлены, — содержать ядовитые компоненты. Товар должен быть поставлен заказчику к 30 ноября 2024 года.
Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагала разработать законопроект, который позволит выдавать электронные сертификаты на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Согласно инициативе, с помощью электронного сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.