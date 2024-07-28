В Татарстане на закупку реабилитационных тренажеров потратят 4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Отделение фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану закупит тренажеры для реабилитационной тренировки верхних и нижних конечностей. На эти цели выделят 4 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Фонд закупит следующие реабилитационные аппараты:

тренажер для активно-пассивной механотерапии для разработки нижних и верхних конечностей;

аппарат для активно-пассивной механотерапии для разработки нижних конечностей, профилактики развития контрактур;

тренажер с электрическим приводом для реабилитационной тренировки функций нижних конечностей;

тренажер с электроприводом для реабилитационной тренировки функций верхних и нижних конечностей;

устройство для тренировки опорно-двигательного аппарата;

тренажер-имитатор ходьбы.

Тренажеры не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, а материалы, из которых они изготовлены, — содержать ядовитые компоненты. Товар должен быть поставлен заказчику к 30 ноября 2024 года.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагала разработать законопроект, который позволит выдавать электронные сертификаты на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Согласно инициативе, с помощью электронного сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих.



Галия Гарифуллина