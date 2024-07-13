За минувшую неделю в Татарстане подорожали картофель, огурцы и капуста

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, в первую неделю июля в республике выросли цены на ряд продуктов.

Так, стоимость килограмма картофеля увеличилась почти на 6% и составила 48,7 рубля. Огурцы подорожали на 6%, достигнув цены в 112,87 рубля за килограмм. Белокочанная капуста также стала стоить дороже — ее цена выросла на 5,44%, до 41,14 рубля.

При этом некоторые товары стали дешевле. Помидоры подешевели на 3,25%, их средняя стоимость составляет теперь 159 рублей за килограмм, а мясные консервы для детского питания — на 1,26%. Их можно приобрести по цене 1 037,56 рубля за кг. Также снизились цены на печенье — на 1,46%, до отметки в 214 рублей за 1 кг.