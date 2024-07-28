В России зафиксировали рост потребительских расходов

Фото: Динар Фатыхов

В России зафиксировали рост потребительских расходов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

По данным издания, многие эксперты не ожидали такой статистики. Также отмечается, что представители розничной торговли и потребительского бизнеса «спешат отреагировать» на растущий экономический спрос.

Кроме того, газета добавила, что в России растет спрос на обучение в частных школах и увеличиваются продажи произведений искусства.

Напомним, средние ежедневные карманные расходы россиян составляют 801 рубль. Житель Москвы тратит 813 рублей в день, Санкт-Петербурга — 826 рублей, а других регионов — 786 рублей.

Елизавета Пуншева