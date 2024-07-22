Средние ежедневные карманные расходы россиян составили 801 рубль

Фото: Динар Фатыхов

Средние ежедневные карманные расходы россиян составляют 801 рубль. Житель Москвы тратит 813 рублей в день, Санкт-Петербурга — 826 рублей, а других регионов — 786 рублей.

64% россиян тратят карманные расходы на покупку напитков или перекуса в продовольственных магазинах, сообщает RT. На втором месте — расходы на общественный транспорт (43%).

— Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день, — цитирует исследование издание.

Еще 34% жителей страны иногда пользуются услугами такси, а 3% респондентов заявляют о ежедневных поездках на этом транспорте.

— В целом готовность экономить чаще выражают россияне с высшим образованием (69%), средним уровнем дохода (69%) и те, у кого нет детей (63%). А вот не готова экономить на карманных расходах чаще других социально-демографических групп молодежь (46%), — подчеркнули специалисты.



Напомним, темпы роста реальных заработных плат россиян замедлятся в 2,5 раза — с текущих 7,3% до 3%, прогнозируют аналитики Центробанка России. Основной причиной резкого роста зарплат в стране стала острая нехватка кадров: уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,6%.

Елизавета Пуншева