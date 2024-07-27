Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели яйца, курятина и колбаса

Фото: Олег Тихонов

С 15 по 22 июля в Татарстане снизились средние цены на некоторые продукты питания. Заметнее всего за неделю подешевели яйца — на 2,75%, до 101,45 рубля за 10 штук.



Снизилась за этот период средняя цена на курятину (кроме куриных окорочков). Она подешевела на 1,04%, до 198,54 рубля за один килограмм.

Снизились в республике также средние цены на вареную и полукопченую колбасу, сухие молочные смеси для детского питания, яблоки и бананы, следует из данных Татарстанстата.



Минимально за неделю подешевели свинина и баранина (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, водка, черный байховый чай и поваренная пищевая соль.



Без изменения с 15 по 22 июля осталась средняя цена на говядину (кроме бескостного мяса). Она составляет 521,21 рубля за один килограмм.



Напомним, в первую неделю июля в Татарстане помидоры подешевели на 3,25%, а мясные консервы для детского питания — на 1,26%. Также снизились цены на печенье — на 1,46%.

Галия Гарифуллина