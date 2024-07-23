Суд приговорил к 20 годам колонии участника захвата заложников в ростовском СИЗО

Фото: Максим Платонов

Малик Гандалоев признан виновным и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Первые 4 года он проведет в тюрьме, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Малик Гандалоев обвиняется в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство»*, незаконном приобретении взрывчатых веществ по предварительному сговору и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

По версии следствия, Гандалоев и еще два человека вступили в сговор и участвовали в деятельности запрещенной в России террористической организации. Они добровольно принесли присягу ее руководителю. Помимо этого, Гандалоев изготовил самодельное взрывчатое вещество и взрывное устройство при помощи различных компонентов и электродетонаторов. Вещества были незаконно приобретены и перевезены в один из районов Республики Ингушетия.

Утром 16 июня ФСИН сообщила о захвате заложников в СИЗО-1 в центре Ростова. Заключенные взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Около 12:00 ведомство сообщило, что захватившие заложников ликвидированы. Сотрудники освобождены и не пострадали.

Рената Валеева