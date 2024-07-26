Татарстан вошел в число регионов с низкими расходами на домашнее питание

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Согласно данным Росстата, расходы россиян на домашнее питание достигли минимального уровня с 2019 года, составив 33,2% от общих трат семей. В 2023 году доля расходов на еду дома снизилась на 1,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Татарстан оказался в числе регионов с самыми низкими расходами на питание, наряду с Ненецким автономным округом, Мурманской областью и другими, сообщает «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что сокращение трат на питание связано с экономическими трудностями, которые особенно остро ощущаются в менее обеспеченных регионах. В Татарстане, как и в других субъектах с низкими доходами, доля расходов на еду в семейном бюджете остается высокой.

Помимо питания, россияне также сократили расходы на алкоголь и табак, которые составили 2,4% от общих трат. В то же время расходы на транспорт увеличились до 15,3%. Важно отметить, что затраты на жилищно-коммунальные услуги снизились до 10,1%.



Подчеркнем, что, по данным Татарстанстата, оборот общественного питания в республике за первые 5 месяцев 2024 года превысил 30,6 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина