Оборот общепита в Татарстане превысил 30,6 млн рублей
Оборот общественного питания в Татарстане за первые пять месяцев 2024 года превысил 30,6 млн рублей.
Согласно данным Татарстанстата, на каждый месяц пришлось:
- январь — 5,5 млн рублей (+5% к аналогичному периоду прошлого года);
- февраль — 5,9 млн рублей (+10,9%);
- март — 6,2 млн рублей (-1,4%);
- апрель — 6,3 млн рублей (+6%);
- май — 6,4 млн рублей (+3,6%).
Напомним, в 2023 году выручка российских IT-сервисов для рынка общественного питания достигла 5,8 млрд рублей. Это на 68,3% больше, чем в предыдущем году.
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