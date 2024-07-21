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Оборот общепита в Татарстане превысил 30,6 млн рублей

13:37, 21.07.2024
Оборот общепита в Татарстане превысил 30,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Оборот общественного питания в Татарстане за первые пять месяцев 2024 года превысил 30,6 млн рублей.

Согласно данным Татарстанстата, на каждый месяц пришлось:

  • январь — 5,5 млн рублей (+5% к аналогичному периоду прошлого года);
  • февраль — 5,9 млн рублей (+10,9%);
  • март — 6,2 млн рублей (-1,4%);
  • апрель — 6,3 млн рублей (+6%);
  • май — 6,4 млн рублей (+3,6%).

Напомним, в 2023 году выручка российских IT-сервисов для рынка общественного питания достигла 5,8 млрд рублей. Это на 68,3% больше, чем в предыдущем году.

Галия Гарифуллина

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