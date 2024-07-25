Авария в «Сказочном лесу»: на служебной машине полковника МВД сбили ребенка в Казани

Дошкольник после удара о капот пролетел пять метров и остался жив

Фото: "Реальное время"

Внутриквартальный проезд казанского ЖК «Сказочный лес» стал местом ДТП с участием служебной иномарки высокопоставленного сотрудника МВД Татарстана. 9 июля под вечер Toyota Camry, предоставленная заместителю начальника тыла вместе с водителем, совершила наезд на 6-летнего мальчика, который из-за припаркованных с нарушением машин просто не увидел угрозы, сообщают источники «Реального времени». Скорость была приличная, но ребенок чудом остался жив. Вот только экспертиза полученных им повреждений почему-то до сих пор не назначена. А главное — не приняты меры, чтобы обезопасить других жителей этой страшной части «сказочного» ЖК. При этом замначальника тыла... подал в отставку. Подробнее — в материале «Реального времени.

Пострадал на глазах у сестры и брата-близнеца



Наезд на 6-летнего мальчика зафиксировала камера домофона, установленного на калитке во двор четырех домов по улице Рауиса Гареева в Приволжском районе Казани. На видео вблизи камеры стоят две девушки, но главное происходит за их спинами, где расположен придомовой проезд, а за ним — общественная парковка. При этом в нарушение знака «Остановка запрещена», который установлен со стороны въезда с улицы Гареева, машины стоят и вдоль проезда.

На кадрах зафиксировано, как в 17.47 в припаркованный с нарушением белый внедорожник садится водитель, после чего невысокий мальчик в розовой футболке и голубых шортиках обходит этот автомобиль со стороны бампера и делает шаг на дорогу — из-за высоких машин с места ему не видно. Смотрит налево — движения нет, делает еще движение вперед — и тут уже справа в него врезается автомобиль стального цвета. После удара о правую часть капота и бампер мальчишку отбрасывает вперед метров на пять. Водитель жмет на тормоз и успевает остановить Toyota примерно за метр до лежащего на асфальте ребенка.



Девушки в кадре ахают, со стороны парковки раздается плач, и к лежащему на земле ребенку подходит еще один мальчик в такой же футболке и шортиках — его брат-близнец. Молодой человек покидает водительское сиденье иномарки и идет к ребенку. Хозяин того перекрывшего обзор внедорожника тоже выходит из салона. На этом запись заканчивается.

Удивительно, но после пережитого мальчишка не потерял сознание и смог самостоятельно встать. Позже, при осмотре в ДРКБ, у него не обнаружили ни переломов, ни сотрясения мозга — лишь ушибы, ссадины и кровоподтек на голове. Впрочем, рекомендовали наблюдение у травматолога-ортопеда, консультацию у хирурга и сокращение физических нагрузок на месяц. А еще предупредили — последствия ДТП могут проявиться и позже... И в этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.

— Слава Богу, живой! Анализы повреждений внутренних органов не выявили. Хотя тут не только физическая травма — всю вторую ночь после случившегося он бредил, — поделился с «Реальным временем» отец пострадавшего Вильдан Гусманов.

ДТП произошло ближе к выезду на улицу Гареева, у дома 107 в ЖК «Сказочный лес». "Реальное время"

С его слов, в тот вечер он вместе с дочкой и сыновьями вернулся с дачи, заехал на парковку и едва успел достать вещи из багажника, как услышал визг тормозов и плач одного из двойняшек. Оказалось, дети успели дойти до внутриквартальной дороги — и мальчика сбили.

«Было опасение, что дело хотят «спустить на тормозах»

Гусманов в прошлом сам был сотрудником МВД — работал в ГАИ, угрозыске и БЭП. Еще до приезда коллег он установил — серо-стальная Toyota закреплена за центральным аппаратом МВД Татарстана, а конкретно — за полковником Юрием Колпаковым, заместителем начальника тыла министерства и бывшим начальником этой же службы в УВД Казани. Источники «Реального времени» эту информацию подтверждают.

Со слов очевидцев ДТП, Колпакова в машине не было. Он появился позже, после звонка своего 21-летнего водителя. Пока ждали приезда гаишников, водитель предложил отвезти пострадавшего ребенка в больницу вместе с матерью — благо «Сказочный лес» находится недалеко от ДРКБ.

— Разбирались на месте ДТП больше двух часов, но при этом с нас объяснений не брали. И по тем припаркованным с нарушением машинам вдоль дороги никаких материалов составлять не стали. Поначалу у меня было опасение, что это дело хотят «спустить на тормозах», — рассказывает отец мальчика.



По данным источников «Реального времени», в отношении водителя-полицейского проводится служебная проверка, а его шеф вышел на пенсию. "Реальное время"

Объяснений с родителей не взяли и за прошедшие две недели. Отец приехал к дознавателям сам — с записью той самой аварии на диске, снятой с камеры домофона. Записи на окрестных домах каким-то чудным образом не сохранились. А имевшийся в служебном авто видеорегистратор, что должен фиксировать ситуацию на дороге и скорость движения, не работал — если верить водителю.

По данным источников «Реального времени», в данный момент в отношении водителя-полицейского проводится служебная проверка, на время которой от службы он отстранен. Что касается полковника Колпакова, то он еще до случившегося написал рапорт о выходе на пенсию и к сегодняшнему дню, по неофициальной информации, покинул службу. Правда, на сайте МВД Татарстана пока еще числится действующим сотрудником.

За две недели на опасном участке ничего не изменилось

По словам жителей окрестных домов, пешеходов на данном участке сбивали и раньше. Этот выезд со дворов на улицу Гареева почему-то не оборудован ни одним пешеходным переходом. Хотя на параллельном выезде от других домов переход есть — возможно, потому что там внутриквартальная дорога соседствует с детским садом. Причем именно там дорога делает такой изгиб, что водителям поневоле приходится снижать скорость. Тогда как участок вдоль парковки, напротив, прямой, и тут автомобилисты нередко превышают.

Пешеходные переходы в этой части «Леса» отсутствуют. "Реальное время"

По мнению экс-сотрудника ГАИ Вильдана Гусманова и его соседей, на этом участке «Сказочного леса» не сделано ничего для безопасности пешеходов.

— Нужен знак, что здесь жилая зона, «зебры» в зоне видимости, «лежачие полицейские». Почему-то на других выездах на улицу Гареева с территории ЖК переходы имеются. А у нас — только знак «Остановка запрещена», который по факту не работает, — говорит отец потерпевшего. — Когда сам работал в органах, выносил в таких случаях представления об исключении обстоятельств совершения того или иного преступления. Нужно пресечь подобные случаи, ведь и другие могут пострадать...

Вчера Вильдан Гусманов вновь «проинспектировал» место ДТП и пришел к выводу — за две недели улучшений в плане безопасности не появилось.



Зато «прилетело» воспитателю детсада, который посещал сбитый ребенок. Позвонили из отдела пропаганды безопасности дорожного движения и пригрозили штрафом за недостатки профилактической работы среди воспитанников.



В МВД Татарстана на запрос «Реального времени» по этой истории пока не ответили. Но заверили: административное дело по факту ДТП должны были возбудить сразу после выезда инспекторов на место. А квалификация действий участников будет зависеть от установленных обстоятельств, в том числе результатов судебно-медицинской экспертизы о тяжести вреда здоровью ребенка. Материал находится в производстве дознавателя.

