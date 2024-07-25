32 тыс. медработников Татарстана получили социальные выплаты на сумму более 1,7 млрд рублей
Пособие полагается сотрудникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Об этом сообщает отделение Соцфонда по Татарстану.
Размер выплат составляет от 4,5 до 50 тыс. рублей в зависимости от категории медработника и вида медицинской организации.
Медучреждения самостоятельно передают данные в региональное отделение Соцфонда России для назначения пособия. Ежемесячно формируется электронный реестр медиков, получающих выплату.
Подчеркнем, в Казани ранее обсудили выполнение публично сформированных целей и задач Минздрава республики на 2024 год. В начале заседания его участники констатировали неутешительный факт: смертность населения в Татарстане, как и в целом в России, растет. Подробнее — в материале «Реального времени».
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