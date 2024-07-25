В России запретили помечать энергетики знаком «халяль»

Фото: Динар Фатыхов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии запретило «Московской пивоваренной компании» маркировать энергетические напитки знаком «халяль», признав это нарушением антимонопольного законодательства. Об этом сообщает «РИА Новости».



Ведомство утверждает, что маркировка вводит потребителей в заблуждение о свойствах товара. Энергетические напитки, по мнению УФАС, не могут считаться халяльными, так как вредят здоровью. Использование знака «халяль» дает производителю энергетиков Gorilla преимущество перед конкурентами.

Служба также выявила противоречие между заявлениями производителя об «безопасности» напитков и их реальными характеристиками и выдала компании предписание прекратить маркировку продукции знаком «халяль».

Напомним, что в Казани закрылся ресторан сети быстрого питания Burger King на улице Московской, 48 с халяльным меню. Отметим, в Казани существовало два филиала заведения с пометкой «халяль». Второй продолжает работать по адресу: ул. Закиева, 1.



Анастасия Фартыгина