В Вахитовском районе Казани закрылся Burger King с халяльным меню
В Казани закрылся ресторан сети быстрого питания Burger King на улице Московской, 48, сообщил корреспондент «Реального времени».
— Уважаемые гости! Ресторан Московская 48 с 21.07.2024 закрыт навсегда, — говорится в объявлении, размещенном на двери бывшего ресторана.
Отметим, в Казани существовало два филиала заведения с халяльным меню. Второй продолжает работать по адресу: ул. Закиева, 1.
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