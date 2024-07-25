ВККС России отклонила претендентов на пост главы Шестой кассации

Казанцу Максиму Беляеву не удалось получить рекомендацию Высшей квалифколлегии судей РФ на должность председателя Шестого кассационного суда. Сегодня в Москве члены ВККС отклонили его кандидатуру на этот пост, а его соперник отозвал свои документы еще до заседания, сообщают источники «Реального времени».



Напомним, о выдвижении 49-летнего главы уголовной коллегии Верховного суда Татарстана Беляева на более высокий пост стало известно в этот понедельник, хотя ранее на уровне слухов ходила информация, что он собирает документы для участия в конкурсе на эту вакансию. Судейский стаж кандидата — 18 лет, из которых 12 лет он занимал пост зампреда по уголовным делам Верховного суда РТ. А начинал он младшим следователем в Бауманском РОВД Казани, позднее работал следователем по особо важным делам прокуратуры РТ, зампрокурора Вахитовского района Казани и Нижнекамска.

Соперником казанца в этом конкурсе был 58-летний Николай Ляпин, председатель состава Шестого КСОЮ. Судьей он работает уже 29 лет. Первое назначение указом президента страны получил еще в 1995-м — на должность зампреда гарнизонного суда одной из войсковых частей, позже работал на руководящих постах в военных судах Спасск-Дальнего (Приморский край) и Уфы (Башкортостан), в 2003-м стал судьей Приволжского окружного военного суда, а в 2014-м — зампредом в этом же суде. Назначение в Шестой КСОЮ получил в 2019-м.

С учетом сегодняшнего решения конкурс на ключевую вакансию в Шестой кассации будет объявлен повторно. Напомним, в мае 2023-го Высшая квалифколлегия судей досрочно прекратила полномочия статуса прежнего председателя Александра Ефанова, лишив и первого квалификационного класса судьи. В его действиях высший орган судейского сообщества РФ усмотрел дисциплинарный проступок. Добиться отмены этого решения Ефанов не смог.

В основу позиции ВККС легли результаты проверки информации, которой поделился с ВККС депутат Александр Хинштейн. В частности, разбирались факты аренды Ефановым автомобиля Toyota Sequoia, покупки Lexus и часов Breguet. А еще — обстоятельства приобретения участка на острове Поджабном в Самаре у компании «Эра», в пользу которой арбитражами выносились важные решения относительно островной земли в тот период, когда Ефанов возглавлял 11-й апелляционный арбитражный суд.