В России могут запретить квесты со сценами пыток и угрозами

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил запретить квесты со сценами пыток и угрозами для жизни. Он разработал законопроект, который устанавливает требования безопасности к квест-комнатам, сообщает «РИА Новости».



Проект предполагает создание нового федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению квестов». В нем содержится 13 статей, которые регламентируют ограничения, основные требования к организаторам, к помещениям, права и обязанности участников.

Законопроект запрещает в квестах сцены пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, сцены с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен только с предварительного согласия участника, не должен причинять увечий или боли и должен быть остановлен по первому требованию.



Напомним, что в России может появиться ГОСТ для всех развлекательных квестов. С соответствующим предложением выступили в Госдуме после гибели двух девушек в Махачкале.



Анастасия Фартыгина