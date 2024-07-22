В России может появиться ГОСТ для всех развлекательных квестов
В России может появиться ГОСТ для всех развлекательных квестов. С соответствующим предложением выступили в Госдуме после гибели двух девушек в Махачкале.
С инициативой выступила член Комитета по труду Екатерина Стенякина. Она отметила, что стандарт для детских квестов был введен в 2024 году, добавив, что пришло время ввести такие же правила и для взрослых, сообщает РИА «Новости».
Сегодня в Махачкале на квесте произошел пожар. Возгорание началось, когда ведущий поджег перчатку, девушки не смогли выбраться из квест-комнаты самостоятельно. Обе скончались в больнице, пострадал еще один посетитель
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