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Сегодня в Казани пройдет умеренный дождь с грозой — воздух прогреется до +21 градуса

07:00, 25.07.2024
Сегодня в Казани пройдет умеренный дождь с грозой — воздух прогреется до +21 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза. Максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани также ожидается дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса.

Жаркая погода вернется в столицу Татарстана лишь к августу, о чем ранее рассказал метеоролог Тимур Аухадеев.

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