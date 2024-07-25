Сегодня в Казани пройдет умеренный дождь с грозой — воздух прогреется до +21 градуса

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза. Максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани также ожидается дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса.

Жаркая погода вернется в столицу Татарстана лишь к августу, о чем ранее рассказал метеоролог Тимур Аухадеев.