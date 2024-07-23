Тимур Аухадеев: жаркая погода вернется в Казань в августе

Фото: Максим Платонов

Метеоролог Тимур Аухадеев заявил, что жаркая погода вернется в столицу Татарстана в августе. Он добавил, что она не будет такой сильной, как в прошедшие недели.

Тимур Аухадеев отметил, что купальный сезон продолжится, поскольку вода в Волге остается теплой. Температура в последний месяц лета составит +18 градусов, что на два градуса выше нормы, сообщает ГТРК Татарстан.

В конце прошлой недели научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе на юге европейской части России жара пойдет на спад. Температура понизится на два-четыре градуса ниже нормы на Урале.

Разиль Самигуллин