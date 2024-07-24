В Татарстане в 2024 году по программе капремонта отремонтируют 766 многоквартирных домов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в этом году по программе капитального ремонта многоквартирных домов планируется усовершенствовать 766 зданий. На эти цели направили 8,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель министра строительства республики Мазит Салихов.

По его словам, за 16 лет реализации программы в регионе отремонтировали почти 11,9 тыс. многоквартирных домов. На протяжении трех лет ежегодно вводится более 3 миллионов квадратных метров жилья, добавил спикер.

Напомним, в Татарстане в этом году на реализацию программ капитального ремонта выделили почти 8,5 миллиарда рублей. Это «скачок по сумме финансирования», заявил первый заместитель министра строительства Татарстана Алексей Фролов.



Елизавета Пуншева