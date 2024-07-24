Кабмин Татарстана утвердил сумму грантов для передовых инженерных школ

Фото: Александр Ильин

Пять образовательных организаций республики получат 82,4 млн рублей в рамках гранта «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Гранты предназначены для следующих организаций: КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, альметьевской «Высшей школы нефти» и Университета Иннополис.

Средства направят на повышение квалификации сотрудников, разработку и внедрение новых образовательных программ, создание и (или) усовершенствование условий подготовки высококвалифицированных кадров, а также на создание лабораторий, опытных производств, интерактивных комплексов опережающей подготовки. Кроме того, деньги пойдут на организацию практик и стажировок.

Главным распорядителем средств бюджета Татарстана является Академия наук республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В проект вовлечено 160 высокотехнологичных индустриальных партнеров, которые за два года вложили в программы развития школ 19,5 млрд рублей. Субъектами России выделено порядка 1 млрд рублей. Подготовку прошли уже 22 тыс. ребят. Важно, что такое обучение способствует развитию интереса к базовым предметам — физике, математике, химии, биологии.

Рената Валеева