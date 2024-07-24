Путин поручил правительству разработать план переезда госкомпаний в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 октября представить предложения по поэтапному перемещению головных офисов государственных корпораций и компаний с государственным участием из Москвы в субъекты страны, сообщает РИА «Новости».

Особое внимание он просит обратить на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.



Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

В условиях санкций российский бизнес целится на расширение в странах СНГ и Азии. Открытие новых филиалов за рубежом не менее востребовано, чем было раньше, сообщил замдиректора Высшей школы бизнеса ВШЭ, академический руководитель образовательной программы «Международный менеджмент» Иван Простаков.

Рената Валеева