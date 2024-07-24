Российский бизнес открывает новые филиалы в странах СНГ и Азии

Фото: Максим Платонов

В условиях санкций российский бизнес целится на расширение в странах СНГ и Азии. Открытие новых филиалов за рубежом не менее востребовано, чем было раньше, сообщил заместитель директора Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики, академический руководитель образовательной программы «Международный менеджмент» Иван Простаков.

— У бизнеса в нынешних геополитических условиях возникает потребность в редомициляции из «недружественных» юрисдикций. Именно поэтому, например, Fix Price ушел с Кипра и зарегистрировался в Казахстане, — заявил он в интервью «РБК Татарстан».

По словам Простакова, активная работа ведется именно в тех сферах, которые сейчас являются наиболее уязвимыми для российского бизнеса: трансграничные платежи и логистика.

— «Газпромбанк» заявил о намерении до конца 2024 года открыть офис в Китае. «Новикомбанк», дочерний банк госкорпорации «Ростех», открыл представительство на Кубе. В 2022 году компания FESCO организовала свой логистический региональный хаб в порту Хошимина и подписала с вьетнамской Retraco соглашение о железнодорожных перевозках через территорию Китая, — подчеркнул он.

Тема открытия бизнеса за рубежом войдет в программу III Казанского международного юридического форума. Он пройдет в столице Татарстана 26—27 сентября.

Елизавета Пуншева