Жители Казани жалуются на свалку мусора во дворе Авиастроительного района

Фото: Максим Платонов

Жители Казани жалуются на большую помойку в их дворе по улицам Кутузова и Айдарова. Они обращались в различные инстанции, однако проблема, по их словам, не решается.

Рядом с многоэтажным домом находится частный сектор, жители которого приносят свой мусор на ту же площадку. Весь объем в два контейнера попросту не вмещается, и приходится складировать отходы прямо на земле, сообщили местные жители журналистам ГТРК «Татарстан».

По словам жителей, раньше территорию возле дома убирали дворники, но сейчас их нет. Региональный оператор отвечает только за вывоз мусора из контейнеров. В управляющей компании изданию не ответили, кто должен заняться уборкой остальной территории. В пресс-службе администрации Новосавиновского и Авиастроительного районов пояснили: по документам мусорная площадка здесь не значится, а контейнер установили для тех, кто ходит сюда по привычке.

— При строительстве тротуара по ул. Айдарова площадка была ликвидирована из-за ее несоответствия нормам СанПиН. Однако по старой привычке жители частных домов продолжали складировать мусор на ул. Айдарова, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Татарстане возросло число жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов. С начала 2024 года поступило более 220 соответствующих обращений. При этом за весь прошлый год жители республики написали только 236 заявлений.

Елизавета Пуншева