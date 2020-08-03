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Загитова и еще две спортсменки признаны самыми красивыми россиянками по версии японских СМИ

17:32, 03.08.2020
Загитова и еще две спортсменки признаны самыми красивыми россиянками по версии японских СМИ
Фото: instagram.com/teamzagitova

Сразу три спортсменки попали в топ-5 списка самых красивых россиянок по версии японского журнала Menjoy.

В большом материале о красоте российских женщин автор приводит в пример пять знаменитых россиянок, среди которых три спортсменки: бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова. Помимо спортсменок в статье приводятся в пример супермодели Ирина Шейк и Наталья Водянова.

СпортФигурное катание БашкортостанУдмуртияТатарстан
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