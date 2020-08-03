Загитова и еще две спортсменки признаны самыми красивыми россиянками по версии японских СМИ
Сразу три спортсменки попали в топ-5 списка самых красивых россиянок по версии японского журнала Menjoy.
В большом материале о красоте российских женщин автор приводит в пример пять знаменитых россиянок, среди которых три спортсменки: бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова. Помимо спортсменок в статье приводятся в пример супермодели Ирина Шейк и Наталья Водянова.СпортФигурное катание БашкортостанУдмуртияТатарстан
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