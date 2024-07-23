Ученые близки к созданию новых лекарств от болезни Альцгеймера

Фото: Максим Платонов

Группа нейрофизиологов из Университетского колледжа Лондона под руководством Марка Буше обнаружила, что некоторые формы олигодендроцитов — вспомогательных клеток мозга — вырабатывают токсичный бета-амилоид и способствуют его накоплению в нейронах мозга. Это ускоряет развитие болезни Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLoS Biology, пишет ТАСС.

Ученые проанализировали активность генов в клетках мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, измерив количество РНК-копий этих генов. Они обнаружили, что гены APP, BACE1 и другие участки ДНК, связанные с производством патогенных форм бета-амилоида, активны не только в нейронах, но и в олигодендроцитах. Эти клетки отвечают за формирование и поддержание целостности миелиновой оболочки нервов.

Дальнейшие опыты на образцах олигодендроцитов подтвердили, что эти клетки действительно производят большие количества бета-амилоида. Ученые проследили, как подавление выработки этого белка в олигодендроцитах мышей повлияло на работу их мозга.



Процедура нормализовала работу нейронов грызунов на первых стадиях развития болезни Альцгеймера и может быть использована для создания новых типов лекарств от деменции.