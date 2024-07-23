Прокуратура Татарстана потребовала установить ограждения и дорожные знаки на М-12

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Кайбицкого района Татарстана проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Основанием для проверки стали сообщения в полицию о ДТП из-за диких животных на этой дороге, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на некоторых участках магистрали отсутствует ограждение. Кроме того, на участках дорог, где произошли столкновения транспорта с животными, не установлен предупреждающий дорожный знак «Дикие животные», что является нарушением ГОСТ.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление в адрес председателя правления ГК «Автодор». Представление было рассмотрено и удовлетворено. В результате вмешательства ведомства дорожные знаки установлены. Также начата работа по установке ограждения.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что участок трассы М-12, который будет идти в обход Набережных Челнов, планируют запустить до конца текущего года.

Рената Валеева