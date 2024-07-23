Верховная рада Украины поддержала продление военного положения на 90 дней

Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней — до 9 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинского парламентария Ярослава Железняка.

— Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно, с 12 августа по 9 ноября. 339 голосов за продолжение военного положения. Далее нужна только подпись Владимира Зеленского, — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день после объявления военного положения Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие этих мер неоднократно продлевалось.