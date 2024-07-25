Елабужская компания отсудила более 50 млн рублей за строительство трассы М-12

Фото: Динар Фатыхов

Елабужская компания «Амавир», субподрядчик на строительстве трассы М-12 Москва — Казань, выиграла суд против казанского «РусРемСтроя». Тяжбы тянулись с конца 2022 года. Тогда елабужская фирма потребовала выплатить ей более 155,3 млн рублей долга и еще 2,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Позднее елабужские дорожники увеличили сумму исковых требований, доведя ее до 183,2 млн рублей. Однако суд удовлетворил требования «Амавира» лишь частично. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елабужской компании изначально было отказано в иске

В апреле 2021 года подрядчик ООО «РусРемСтрой» и субподрядчик ООО «Амавир» заключили договор, согласно которому елабужская компания должна была выполнить ряд работ по строительству трассы М-12 — скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Работать предстояло на участке от пересечения с автодорогой А-151 Цивильск — Ульяновск до окончания восточной границы Малоподберезьенского леса в Кайбицком районе.

Договором была установлена ориентировочная цена предстоящего строительства участка — почти 28,5 млн рублей. Дополнительным соглашением, заключенным летом 2021 года, стоимость работ увеличили до 81,5 млн рублей. При этом в договоре указали, что ориентировочная цена является максимально предельной и «не может быть увеличена иначе, как по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения».

В ноябре 2022 года елабужская компания подала иск к казанскому «РусРемСтрою». В обоснование «Амавир» указал, что ответчик не расплатился полностью за выполненные работы по договору стройподряда. Там настаивали, что объем работ, который компания выполнила, существенно превышал условия договора.

Каждая из сторон спора представила взаимоисключающую строительную документацию. Суд решил руководствоваться актами, представленными ответчиком, потому что они были подписаны сразу несколькими сторонами — представителями подрядчика (ответчика), субподрядчика (истца), застройщика, руководителя проекта, организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор. В итоге компании «Амавир» было отказано в иске.

Почерковедческая и строительно-техническая экспертизы

Однако позже было установлено: на заседание не допустили представителя истца Кузнецова. Проблема возникла и с представленными «РусРемСтроем» документами, на которые и сослался в своем решении суд. У «Амавира» не было возможности ознакомиться с ними и изложить свою правовую позицию. Кроме того, суд не назначил строительно-техническую экспертизу, аргументируя это тем, что лица, участвовавшие в судебном заседании, ответили отказом. Но мнение елабужской компании при этом учтено не было.

В итоге «Амавир» потребовал проведения почерковедческой и строительно-технической экспертиз. Первая постановила: подписи начальника участка елабужской фирмы Артемьева в предоставленных «РусРемСтроем» актах были фальсифицированы.

Строительно-техническая экспертиза также была проведена, несмотря на возражения ответчика. Исследование показало: объем работ, выполненных «Амавиром», действительно превышает изначально оговоренные рамки. Часть из них не была прописана в соглашении, но субподрядчик должен был выполнить их, чтобы приступить к последующим работам по устройству конструкции дорожной одежды на участке М-12. Согласно заключению эксперта, сметный расчет стоимости превышающих договорные объемы работ превышает 20,2 млн рублей.

«РусРемСтрой» с таким выводом не согласился и потребовал, чтобы исследование было проведено повторно. Ответчик утверждал, что оно выполнено необъективно, неполно, без учета проектной документации, проектов производства работ и иной исполнительной документации. В подтверждение своей позиции казанская фирма представила рецензию института независимых экспертиз.

Судебного эксперта вызвали на заседание, где тот ответил на вопросы ответчика. Кроме того, он предоставил использованные им земляные карты, поскольку «РусРемСтрой» считал, что их невозможно прочесть. Суд также учел, что в процессе проведения исследования эксперт обратился с ходатайством о проведении буровых работ. Они были нужны для подробного изучения пространственного распределения и вертикального строения грунтов вдоль трассы. Бурение привело бы к частичному повреждению дорожного покрытия, поэтому для проведения работ требовалось согласие «РусРемСтроя» и «Автодора». Они ответили отказом. Учитывая эти обстоятельства, суд не стал отвергать выводы эксперта.

Суд удовлетворил исковые требования частично

Тем не менее, согласно соглашению, которое «РусРемСтрой» и «Амавир» заключили летом 2021 года, цена строительства участка может достигать 81,5 млн рублей. Елабужская компания не вправе требовать ее увеличения, даже если в момент заключения договора невозможно было предусмотреть полный объем работ или расходов.

Подрядчик, столкнувшийся с необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом заказчику и приостановить строительство при отсутствии ответа на протяжении десяти дней. В противном случае исполнитель не имеет права требовать возмещения убытков. В связи с этим требование истца на цену, превышающую 81,5 млн рублей, было сочтено необоснованным.

Суд постановил: с учетом перечисления ответчиком аванса в размере 29 млн рублей и частичной оплаты задолженности в размере 950 тысяч рублей исковые требования подлежат удовлетворению частично в размере чуть более 51,5 млн рублей. Кроме того, «РусРемСтрой» обязан выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами: они составляют более 2,3 млн рублей.



Галия Гарифуллина