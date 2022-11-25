Елабужскому субподрядчику на стройке трассы М-12 умерили аппетиты

Допсоглашения об увеличении цены договора стороны не подписывали

Елабужская фирма «Амавир» — субподрядчик на строительстве трассы М-12 — подала иск к казанской компании «РусРемСтрой», также задействованной на объекте. Елабужская компания потребовала выплатить ей более 155,3 млн рублей долга и еще 2,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование иска «Амавир» указал, что ответчик не расплатился полностью за выполненные работы по договору стройподряда. Позднее елабужские дорожники увеличили сумму исковых требований, доведя ее до 183,2 млн рублей.

В апреле прошлого года между подрядчиком ООО «РусРемСтрой» и субподрядчиком ООО «Амавир» был заключен договор, согласно которому елабужская компания должна была выполнить ряд работ по строительству трассы М-12 — скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Работать предстояло на участке от пересечения с автодорогой А-151 «Цивильск — Ульяновск» до окончания восточной границы Малоподберезьенского леса в Кайбицком районе.

Работать предстояло на участке от пересечения с автодорогой А-151 «Цивильск — Ульяновск» до окончания восточной границы Малоподберезьенского леса в Кайбицком районе.

Договором была установлена ориентировочная цена предстоящего строительства участка — почти 28,5 млн рублей. Дополнительным соглашением, заключенным летом 2021 года, стоимость работ увеличили до 81,5 млн руб. При этом в договоре указали, что ориентировочная цена является максимально предельной и «не может быть увеличена иначе, как по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения».

Увеличение стоимости контракта было возможно только по согласованию с подрядчиком и при условии подтверждения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Несмотря на ориентировочное определение цены в договоре, ее значение в любом случае является предельным, о чем однозначно указано в формулировке условия подписанного двумя сторонами конфликта соглашения, при этом изменение цены работ по взаимному соглашению сторон не производилось, отметил суд. И указал, что субподрядчик мог выполнить работу за меньшую стоимость, но не большую.

Допсоглашения об увеличении цены договора стороны не заключали и не подписывали — таких доказательств суду не представлено. А дополнительный объем работ, заявленный елабужской стройкомпанией с помощью актов о приемке работ, итоговых справок об их стоимости и затратах, подписанных только со своей стороны, с ответчиком не согласовывался. Нет доказательств, которые указывали бы и на поручение от казанской компании выполнить эти работы — «РусРемСтрой» дополнительные виды и объем работ не согласовывал и соответствующие документы не подписывал.

При этом каждая из сторон спора представила различные, взаимоисключающие акты освидетельствования скрытых работ, а на предъявленные «Амавиром» односторонние акты о приемке выполненных работ казанская компания представила три мотивированных возражения.

Фото: ГК «Автодор»

Общий объем работ намного превышает условия договора

Согласно актам о приемке выполненных работ, которые подписал лишь «Амавир», стоимость работ составила чуть больше 27 млн руб. К оплате были предъявлены работы по срезке плодородного слоя в объеме 81,8 тыс. кубометров и устройству насыпи объемом 85 тыс. куб. м. Еще в одном акте стоимость предъявленных истцом к оплате работ составила 114,5 млн — это СРС в объеме 55,4 тыс. куб. м, насыпь объемом 80,5 тыс. куб. м и 304 тыс. куб. м и монтаж одной трубы. При этом указанные работы субподрядчик предъявил спустя почти год после их выполнения в апреле 2021 года.

По условиям договора и допсоглашения, в максимальную стоимость строительных работ были включены работы лишь по срезке плодородного слоя объемом 82 тыс. куб. м, выемке 325 тыс. кубометров грунта, устройству насыпи в объеме 92 тыс. куб. м, устройству 2 км земляного полотна объездной дороги и монтажу водопропускной трубы. Даже сам факт принятия дополнительных работ не говорит о согласии ответчика на изменение цены договора — порядок ее изменения должен быть установлен в качестве допсоглашения к ранее заключенному договору, подчеркнул суд.

При сравнении документов общий объем работ, выполненных истцом, составил почти 130 тыс. куб. м, который намного превышает условия договора. Также работы по устройству объездной дороги длиной 2 км ничем документально не подтверждены. Акты истца, которые получил суд, были подписаны только самим «Амавиром» и работником подрядной организации. Тогда как акты ответчика — «РусРемСтроя» — подписаны сразу несколькими сторонами — представителями подрядчика (ответчика), субподрядчика (истца), застройщика, руководителя проекта, организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор. При этом если виды работ, место их производства и реквизиты одного из актов совпадают, то объем различается.

Фото: ГК «Автодор»

Суд решил руководствоваться актами, представленными ответчиком, которые имеют должное документальное оформление.

Нет доказательств существенного подорожания материалов и оборудования

Что касается предъявленных истцом работ по планировке основания выемки в объеме 84,6 тыс. куб. м и работ по территории «Экодук» на сумму 25,6 млн руб., то, как указал суд, выполнение этих работ договором не предусмотрено, они носят характер дополнительных и их выполнение ответчиком не согласовано. В свою очередь, принятие работ большей стоимости вовсе не говорит о волеизъявлении стороны на ее оплату по не предусмотренной договором цене с учетом правового регулирования оплаты стоимости работ, установленного гл. 37 ГК РФ. В силу изложенного у ООО «Амавир» отсутствуют правовые основания требовать оплату работ сверх установленной договором предельной цены.

В целом, согласно представленным ООО «Амавир» трем актам выполненных работ по устройству насыпи, их объем составил 140,2 тыс. куб. м, тогда как в договоре был указан объем в 92 тысячи куб. м. А по акту, оформленному надлежащим образом, объем этих работ составил лишь 83,7 тыс. куб. м. Работы по монтажу водопропускной трубы ответчик признал и подтвердил. Все акты были подписаны со стороны ООО «Амавир» его представителем А.М. Артемьевым. Стоимость указанных работ, рассчитанная в соответствии с проектной документацией, составила 462,5 млн руб. Доказательств, подтверждающих существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных истцом, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении контракта, ООО «Амавир» также не представлено.

Фото: tatarstan.arbitr.ru

В ходе заседании представитель заказчика работ иск не признал, признав факт выполнения истцом работ на сумму 24,725 млн рублей. На предложение о проведении судебной строительно-технической экспертизы для установления объема и качества выполненных работ участники конфликта ответили отказом.

«Взаимоотношения подрядчика и субподрядчика урегулированы самостоятельным договором, имеющим установленную сторонами цену. Следовательно, расчет стоимости выполненных работ правомерно произведен ответчиком применительно к проектной документации, утвержденной Главгосэкспертизой. Самим договором субподряда стоимость отдельных видов работ не установлена. Из представленного ответчиком в соответствии с проектной документацией расчета стоимости работ стоимость выполненных истцом работ, установленных арбитражным судом при разрешении настоящего спора, составила 24 725 007 руб. 67 коп. Данный расчет со стороны истца не оспорен и документально не опровергнут. Учитывая, что стоимость выполненных работ не превышает размера полученного аванса (29 000 000 руб.), у арбитражного суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявленного иска. Ввиду превышения стоимости полученного аванса над стоимостью выполненных работ, довод истца о проведенном зачете правового значения не имеет», — заключил суд.

В итоге компании «Амавир» было отказано в иске.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Казанская компания «РусРемСтрой» принадлежит крупному татарстанскому дорожнику Рустаму Зарипову. Он также числится учредителем еще шести организаций — ТЦ «Эталон» , СОЦ «Эталон», «Энергоинвест» (г. Чистополь) и «Гео-инженеринг». Выручка предприятия в 2021 году выросла на 76%, составив 1,5 млрд рублей, чистая прибыль превысила 18 млн рублей, увеличившись в сравнении с 2020 годом на треть. «РусРемСтрой» выступал в роли поставщика в 185 контрактах на общую сумму почти в 7 млрд рублей. Среди основных заказчиков — Служба автомобильных дорог республики Крым, «Главтатдортранс», «Волго-Вятскуправтодор».



Елабужское ООО «Амавир» было создано в 2014 году, его учредитель и директор — Радик Чакуков. Компания ведет деятельность грузового автотранспорта плюс еще 19 дополнительных видов. Выручка в прошлом году выросла почти на 100% — до 50,3 млн рублей, но год фирма завершила с убытком в полмиллиона рублей. Согласно данным Федерального казначейства, ООО «Амавир» является участником системы государственных закупок: с ним было заключено шесть госконтрактов на общую сумму чуть более 5 млн рублей. В списке заказчиков — исполком Елабужского муниципального района и ОЭЗ «Алабуга».

Ангелина Панченко