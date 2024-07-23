В США объявили о возвращении Джо Байдена на рабочее место

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Белый дом заявил о возвращении президента США Джо Байдена на свое рабочее место. Глава государства вернется к работе после изоляции в своем доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса.

Джо Байден покинет свой дом в 12.30 по местному времени (19.30 мск) и через два часа прибудет в Белый дом. На рабочем месте он проведет регулярный брифинг, сообщает РИА «Новости».

В воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Данное решение глава государства связал с тем, что для партии и страны так будет лучше.

Разиль Самигуллин