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Первая за многие годы встреча президентов Турции и Сирии пройдет в России в августе

20:45, 22.07.2024
Первая за многие годы встреча президентов Турции и Сирии пройдет в России в августе
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Как утверждает проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник, первая за многие годы встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в августе в Москве.

По словам источника, переговоры могут пройти при посредничестве президента России Владимира Путина. Также приглашение на встречу могут направить премьер-министру Ирака Мухаммаду ас-Судани, пишет РИА «Новости».

Рената Валеева

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