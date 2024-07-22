Первая за многие годы встреча президентов Турции и Сирии пройдет в России в августе

Как утверждает проправительственная турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник, первая за многие годы встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом может состояться в августе в Москве.

По словам источника, переговоры могут пройти при посредничестве президента России Владимира Путина. Также приглашение на встречу могут направить премьер-министру Ирака Мухаммаду ас-Судани, пишет РИА «Новости».

Рената Валеева