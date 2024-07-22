В Якутске нашли берестяные грамоты XVII века

Во время охранных археологических раскопок в Якутске обнаружили девять уникальных берестяных грамот XVII века, сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

По словам Николаева, первую на Дальнем Востоке уникальную находку сделал студент из Кирова Виталий Татаринов. Археологи считают, что эти грамоты могли быть частью архива воеводской канцелярии, который был утрачен при пожаре в 1700 году.

Глава республики рассказал, что грамоты написаны чернилами скорописью XVII века. Первый фрагмент грамот удалось прочитать, там говорится о сборе ясака — налога, который народы Сибири и Севера России в основном платили пушниной. Николаев подчеркнул, что сейчас важнее всего сохранить эти исторические документы в их первоначальном виде, ведь они имеют научную ценность федерального значения.

В апреле в центре Казани обнаружили часть бывшей церкви Вознесения Господня. Объект был найден специалистами Казанских тепловых сетей. Во время ремонта рабочие увидели подземные помещения с элементами старой кладки. Нашли их на пересечении улиц Кави Наджми и Островского.

Рената Валеева