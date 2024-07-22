Исследование: большинство россиян работают не по профессии

Фото: Максим Платонов

65% россиян работают не по специальности, а 43% считают, что образование должно быть адаптировано к требованиям рынка. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса Профи.

Опрос показал, что за последние пять лет 41% респондентов сменили профессию более двух раз, в то время как 22% продолжают работать на прежних должностях. В детстве 43% опрошенных мечтали стать актерами или актрисами, 23% хотели стать педагогами, 15% — врачами и 10% — инженерами.

По мнению респондентов, наиболее востребованными сегодня являются IT-специалисты, эксперты в области образования и медицинские работники. Почти половина россиян — 43% — считают, что образование не соответствует требованиям работодателей. Только 17% удовлетворены качеством обучения, а 40% затрудняются ответить.

Самыми важными навыками для достижения успеха в работе признаны «soft skills»: 38% опрошенных считают коммуникабельность, планирование, тайм-менеджмент и эмпатию наиболее ценными. Для 23% опрошенных важнее знать технические инструменты, необходимые в их профессиональной сфере.

Напомним, в июня стало известно, что татарстанские работодатели активнее всего ищут специалистов в сферах производства, продаж и строительства — эти вакансии входят в топ-три самых востребованных. В целом по России наравне с производственниками на рынке труда ощущается дефицит программистов.

Дарья Пузикова