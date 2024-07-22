Несколько троллейбусов в Казани изменили свои маршруты из-за аварии контактных сетей

Фото: Дарья Пинегина

Из-за аварии на контактных сетях в Казани троллейбус №5 изменил свой маршрут. Так, он будет следовать с улицы Зорге через Танковый овраг и с улицы Глушко по маршруту №3.

Также маршруты троллейбусов №9, 12 будут следовать через Танковое кольцо и с улицы Глушко по маршруту №3. Движение трамвая №4 будет проходить через «Сады», сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, власти Казани решили изменить схему движения 10 автобусных маршрутов общественного транспорта. Изменения вступили в силу с 8 июля. Они коснулись маршрутов №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью уберут маршруты №25 и 49.

Разиль Самигуллин