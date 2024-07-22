Совет Европы продлил все санкции против России на полгода

Совет Европы принял решение о продлении всех санкций, введенных против России с 2014 года, на шесть месяцев — до 31 января 2025 года. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС.

О том, что Евросоюз намеревается продлить санкции, стало известно 17 июля. Тогда Комитет представителей стран сообщества согласовал их очередное продление. Формальное решение утвердили сегодня.

Таким образом, после 14 введенных пакетов санкций под ними находятся 1 558 граждан и 685 юридических лиц России.

Олег Исаков