В Париже может сорваться церемония открытия Олимпийских игр
В Париже под угрозой срыва церемония открытия Олимпийских игр. Причиной может стать забастовка артистов, которые должны выступить на мероприятии.
Союз артистов-исполнителей Франции объявил о забастовке артистов из-за недовольства условиями труда, зарплатой, неравенством в обращении и отсутствием диалога. Организация также заявила о бойкоте последующих Паралимпийских игр, сообщает РИА «Новости».
На прошлой неделе стало известно, что на соревнования летних Олимпийских игр в Париже продано 8,6 млн билетов — это больше, чем было продано на Олимпиаде 1996 года в Атланте.
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