Новости общества

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Париже может сорваться церемония открытия Олимпийских игр

19:43, 19.07.2024

В Париже под угрозой срыва церемония открытия Олимпийских игр. Причиной может стать забастовка артистов, которые должны выступить на мероприятии.

Союз артистов-исполнителей Франции объявил о забастовке артистов из-за недовольства условиями труда, зарплатой, неравенством в обращении и отсутствием диалога. Организация также заявила о бойкоте последующих Паралимпийских игр, сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе стало известно, что на соревнования летних Олимпийских игр в Париже продано 8,6 млн билетов — это больше, чем было продано на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также