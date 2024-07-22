В Казани вынесли приговор по «политическому» делу о переломе челюсти сыну зампреда Шестого КСОЮ

Фото: Ирина Плотникова

Виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести признал сегодня торговца рынка «Привоз» Хыяла Бадалова Ново-Савиновский райсуд Казани. За сломанную челюсть сына высокопоставленного судьи он наказан 2 годами ограничения свободы, передает из зала суда журналист «Реального времени».



Согласно приговору, преступление было совершено под утро 25 декабря 2022 года у казанского бара-ресторана «Мед» на улице Чистопольской, причем на получивших распространение видеозаписях хорошо видно — Бадалов сначала бьет по лицу двух парней, которые падают, а потом начинает жестоко пинать ногами, и к нему присоединяется приятель — работник барбершопа Гисмат Бадиров, как позже установило следствие.

В результате нападения первый из пострадавших Артем Новоселов получил закрытый перелом голени, второй — открытый перелом челюсти. Этим вторым был Дамил Габдуллин, сын зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радика Габдуллина, ранее занимавшего пост председателя Советского суда Казани. Поскольку на тот момент Габдуллин-старший претендовал на пост председателя Верховного суда Татарстана, его противники использовали историю у бара для, как выяснилось позже, необоснованных обвинений. Сына объявили инициатором конфликта, отца обвинили в давлении на силовиков.

Де-факто в ходе предварительного и судебного следствия никаких противоправных действий со стороны Габдуллина-младшего обнаружено не было. Показания против его приятеля Новоселова, который якобы в туалете заведения «Мед» оскорбил Бадалова по национальному признаку, озвучивал лишь сам Бадалов и двое приятелей — с его слов. При этом оба на предварительном следствии утверждали, что очевидцами предполагаемого конфликта в помещении бара не были.

Тем не менее подключившийся к делу на финише прокурор района Антон Чураков в прениях называл конфликт Новоселова с Бадаловым в баре доказанным, и отмечал, что на улице друг детства Габдуллина позволил себе нелестное высказывание в адрес девушек, с которыми на тот момент стоял торговец рынка, и нецензурную брань. При этом нападение Бадалова не только на предполагаемого обидчика — Новоселова, но и на Габдуллина, прокурор объяснил возникшими личными неприязненными отношениями, попросив исключить из обвинения признак «действия из хулиганских побуждений» и автоматически снизить тяжесть совершенного преступления с части 2 на часть 1 статьи 112 УК РФ. При этом Чураков предлагал наказать Бадалова вдвое мягче, чем это сделал суд — лишь годом ограничения свободы.

Защитник подсудимого Александр Кириллов данную позицию гособвинения поддержал, но при этом ставил под сомнение сам факт причинения вреда здоровью средней тяжести, ссылаясь на неправомочность проведенной экспертизы и ошибки следствия.

Адвокат потерпевшего Наталья Фарукшина категорически возражала против такой трактовки норм права и заявляла, что совершенное преступление должны были квалифицировать по более тяжкой статье 213 УК РФ (хулиганство).

«На видео отчетливо видно: мой доверитель стоит, смотрит в телефон — версия, что он вызывал такси и смотрел приложение, подтвердилась на 100%, ни слова не говорит в адрес Бадалова и получает удар», — обращала внимание адвокат.