В мэрии Казани напомнили об отключении воды в Советском районе
Ряд домов в Советском районе Казани останется без воды более чем на сутки. Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода.
По информации мэрии города, водоснабжение будет отключено с 9:00 23 июля до 11:00 24 июля. Полный список адресов, по которым не будет воды, опубликован на сайте.
В это же время планируется понижение давления воды по некоторым адресам.
Напомним, протяженность участка, на котором будут вестись работы, составляет 1 020 метров, он расположен между домом №33 на улице Каспийской и забором «Азино».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.