В мэрии Казани напомнили об отключении воды в Советском районе

Фото: Динар Фатыхов

Ряд домов в Советском районе Казани останется без воды более чем на сутки. Это связано с проведением работ по подключению переложенного участка водопровода.

По информации мэрии города, водоснабжение будет отключено с 9:00 23 июля до 11:00 24 июля. Полный список адресов, по которым не будет воды, опубликован на сайте.

В это же время планируется понижение давления воды по некоторым адресам.



Напомним, протяженность участка, на котором будут вестись работы, составляет 1 020 метров, он расположен между домом №33 на улице Каспийской и забором «Азино».

Елизавета Пуншева