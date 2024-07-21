Поиски пропавшего в Якутии вертолета приостановили до завтра
В Якутии поисково-спасательное судно возвращается на аэродром Маган. Поиски пропавшего вертолета Robinson R44 продолжатся завтра.
— Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший Robinson R44 по координатам от его аварийного радиомаяка, — сообщили в Росавиации.
Полностью обследовать планируемую местность не получилось из-за ухудшения метеоусловий.
— Вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями Якутской РПСБ и медиками на борту возвращается на аэродром Маган, — отмечается в сообщении.
В пятницу вертолет пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии. На его борту находились трое пассажиров и пилот, сообщает пресс-служба МЧС России. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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