В Якутии пропал вертолет с четырьмя лицами на борту — на поиски вылетел борт Ми-8
Борт Ми-8 со спасателями и врачами вылетел на поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии.
В пятницу вертолет пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии. На его борту находились трое пассажиров и пилот, сообщает пресс-служба МЧС России. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Уточняется, что вертолет находился в постоянной готовности, но вылет осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в предполагаемом районе пропажи вертолета.
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