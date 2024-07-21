В больницах России с ботулизмом остаются 11 пациентов
В России 11 человек с ботулизмом остаются в больницах. Восемь из них находятся в реанимации.
— Одиннадцать человек с ботулизмом все еще находятся на лечении в стационарах, восемь из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава RT.
Отмечается, что четыре человека находятся на ИВЛ.
19 июля сообщалось, что пациент, поступивший с ботулизмом и остававшийся на лечении в больнице Казани, идет на поправку. Его перевели из реанимационного отделения в профильное, сообщает пресс-служба Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова.
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