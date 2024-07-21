Михаил Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», в том числе по совершенствованию кадровой политики в области медицины.

— Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям, — сообщается на сайте правительства.

Министерство просвещения должно принять меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Минздраву в свою очередь предстоит разработать для каждого региона планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров в 2025—2030 годах.

Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартует с 1 января 2025 года. Он будет включать все сферы здравоохранения: от первичного звена до реабилитации и спорта. Его главная цель — достижение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет в среднем по стране.

Елизавета Пуншева