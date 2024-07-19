На юге России ввели график отключения электричества

Фото: Максим Платонов

На территориях Херсонской, Запорожской и Ростовской областей, Крыма и ДНР введены графики временных отключений электроэнергии. Данные меры приняты из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части страны.

Решение о введении графика временного отключения электроэнергии было принято Черноморским региональным диспетчерским управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в своих социальных сетях.

Стоит напомнить, что в начале недели из-за возникшего сбоя в работе Ростовской АЭС введены временные графики ограничения энергопотребления на Юге России.

Разиль Самигуллин