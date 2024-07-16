Сбой на Ростовской АЭС привел к ограничению энергопотребления на Юге России

Фото: Динар Фатыхов

Из-за возникшего сбоя в работе Ростовской АЭС введены временные графики ограничения энергопотребления на Юге России.

Как уточняется, причиной ограничения потребления электроэнергии стал сбой в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. В связи с этим для сохранения устойчивости энергосистемы введены ограничения на 1,5 ГВт.

В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы, находящиеся под особым контролем Министерства энергетики. По словам представителей ГК «Росатом», энергоблок был отключен из-за неполадок на турбогенераторе. В данный момент ведутся работы по установлению причин сбоя, радиационный фон в норме.

Анастасия Фартыгина