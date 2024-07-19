Капитальный ремонт шести казанских школ выполнен более чем на 40%

Фото: Динар Фатыхов

Капитальный ремонт шести казанских школ выполнен более чем на 40%. В учебных заведениях к 1 сентября обновят инженерные коммуникации зданий, фасады, фундамент, также планируется благоустройство территорий.

В Ново-Савиновском районе в школе №49 капитальный ремонт выполнен на 50%. В учебном заведении обновили санузлы и актовый зал, в настоящее время идут работы в кабинетах химии, биологии и технологии. В планах замена оконных блоков, ремонт потолка, пола и стен, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы же в школе №130 Московского района завершены на 52%. В здании устанавливают окна, укладывают плитку и штукатурят стены. Также параллельно в лицее-интернате №2 работники монтируют кровлю, штукатурят стены и занимаются стяжкой полов. Работы в здании завершены на 57%.

Также в Кировском районе ведутся работы по обновлению первого корпуса школы №8. Во втором корпусе учебного заведения ведется укладка плитки, покраска стен и фасада. Работы на объектах выполнены на 40% и 60% соответственно. В этом же районе проводится капитальный ремонт школы №57. Рабочие красят фасад здания и штукатурят стены, подготавливают спортзал к обновлению стен. Работы выполнены более чем на 50%.

Стоит подчеркнуть, что Татарстан вошел в рейтинг регионов по капремонту и строительству школ. В республике в этом году в рамках проекта «Образование» планируется построить шесть школ и один дополнительный корпус к существующей школе.

Разиль Самигуллин