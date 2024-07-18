Татарстан вошел в рейтинг регионов по капремонту и строительству школ

Татарстан вошел в рейтинг регионов по капремонту и строительству школ. Об этом стало известно на заседании федерального штаба по капремонту и строительству образовательных учреждений.

Так, с 2019 года в России построено 1236 школ и 1680 детских садов, в то же время начиная с 2022 года отремонтировано более четырех тысяч школьных зданий. В Татарстане же в этом году в рамках проекта «Образование» планируется построить 6 школ и 1 дополнительный корпус уже к существующей школе, сообщат пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В конце июня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что работы по 21 детскому саду выполнены на 66%, а по 51 школе и образовательным центрам — на 46%. Он добавил, что на 94 пищеблоках строительно-монтажные работы завершены на 19%.