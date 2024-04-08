За 2023 год выручка Apple в России снизилась более чем в 23 раза

Корпорация Apple сообщила о значительном снижении выручки в России. Если в 2022 году выручка составляла более 85 млрд рублей, то за 2023 год она сократилась до чуть более 3,6 млрд, что говорит о снижении примерно в 23,6 раза, сообщает ТАСС.

Выручка формируется от продажи iPhone, Mac, iPad и других продуктов, а также от оказания услуг. В 2022 году чистый убыток компании составил почти 6,5 млрд рублей. Однако в 2023 году ситуация улучшилась: чистый убыток составил чуть более 1 млрд рублей.

В марте 2022 года Apple приостановила большую часть коммерческой деятельности в России, включая продажи через дистрибьюторов и онлайн-продажи. Кроме того, телефоны Apple по итогам года не смогли войти в пятерку самых продаваемых в России, расположившись на 6-м месте, уступив таким брендам, как Xiaomi, Тecno и Realme и другие.

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