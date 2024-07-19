Новости общества

20:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани временно закроют троллейбусный маршрут №3

17:44, 19.07.2024
В Казани временно закроют троллейбусный маршрут №3
Фото: Максим Платонов

В Казани временно закроют троллейбусный маршрут №3. Данные меры связаны с ремонтными работами на улице Сахарова в направлении проспекта Победы.

Работы будут проводиться сегодня с 23.00 и 20 июля, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В начале июля власти Казани решили изменить схему движения 10 автобусных маршрутов общественного транспорта. Изменения вступили в силу с 8 июля и коснулись маршрутов: №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью убраны маршруты №25 и 49.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также