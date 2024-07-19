В Казани временно закроют троллейбусный маршрут №3
В Казани временно закроют троллейбусный маршрут №3. Данные меры связаны с ремонтными работами на улице Сахарова в направлении проспекта Победы.
Работы будут проводиться сегодня с 23.00 и 20 июля, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В начале июля власти Казани решили изменить схему движения 10 автобусных маршрутов общественного транспорта. Изменения вступили в силу с 8 июля и коснулись маршрутов: №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью убраны маршруты №25 и 49.
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