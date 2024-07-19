С 22 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты перейдет трамвайный маршрут №7

Фото: Динар Фатыхов

С 22 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты перейдет трамвайный маршрут №7, на котором курсирует 21 трамвай. Этот маршрут завершает переход на 100%-ную бескондукторную систему оплаты проезда на всем наземном электрическом транспорте города Казани.

На маршрутах общественного транспорта будет работать служба контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты проезда будет осуществляться при помощи переносного ревизорского валидатора, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Оплату в салоне трамвая можно будет произвести при помощи валидаторов, которые будут закреплены на поручнях у дверей. В случае наличной оплаты билет на проезд можно будет получить у водителя.

С 11 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты также перешли маршруты троллейбусов №1 и №3. На этих маршрутах курсируют 43 троллейбуса.

Разиль Самигуллин