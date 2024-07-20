В январе — апреле этого года средняя зарплата в Татарстане превысила 67 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В январе — апреле 2024 года средняя зарплата в Татарстане составляла 67 458 рублей. Больше всего за этот период вырос месячный оклад татарстанцев, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью: он составлял 112 350 рублей (+66,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Кроме того, существенный рост зарплат был зафиксирован в таких сегментах, как информация и связь (111 497 рублей, +65,3%), добыча полезных ископаемых (109 503 рубля; +62,3%) и научные исследования и разработки (104 548 рублей, +55%).



Напротив, больше всего снизилась зарплата татарстанцев, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом (39 847 рублей; -40,9%) или работают в гостиницах и на предприятиях общественного питания (41 285 рублей; -38,8%). Существенно уменьшился и доход работников сельского и лесного хозяйства (46 993 рубля; -30,3%). Практически не изменился оклад сотрудников сегмента культуры и спорта (71 725 рублей; +6,3%), следует из данных Татарстанстата.

Напомним, в начале июля 29% опрошенных россиян сообщили, что за последние три месяца их трудовые доходы выросли. В 2023 году таких респондентов было лишь 17%.

Галия Гарифуллина